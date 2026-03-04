Кадыров рассказал об успехах ВС России на Харьковском направлении

ГРОЗНЫЙ, 4 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах успешной операции российских бойцов в районе села Графское Харьковского направления - уничтожены боевики, арсенал и провизии, а также пункт управления БПЛА ВСУ.