Кадыров рассказал об успехах ВС России на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 04.03.2026
Кадыров рассказал об успехах ВС России на Харьковском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах успешной операции российских бойцов в районе села Графское Харьковского направления - уничтожены боевики
2026
Кадыров рассказал об успехах ВС России на Харьковском направлении

Кадыров: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Графского

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о результатах успешной операции российских бойцов в районе села Графское Харьковского направления - уничтожены боевики, арсенал и провизии, а также пункт управления БПЛА ВСУ.
"Харьковская область. Район села Графское… Нашей группе операторов БПЛА удалось выявить внушительный вражеский подвоз противнику арсенала и провизии. Без каких-либо промедлений российские ударные "птицы" уничтожили находку", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что в лесопосадках российские разведчики обнаружили замаскированный блиндаж врага, разобрали укратие и превратили его в негодность точными атаками FPV-дронов. Боевая операция продолжилась в частной застройке. Здесь было выявлено передвижение шести нацистов. Ударные дроны РФ грамотно разобрали пристанище военных ВСУ и нейтрализовали группу.
Кадыров сообщил, что операция проведена бойцами батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чечни, а также при поддержке военнослужащих 82-го мотострелкового полка и 116-й бригады Росгвардии.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
