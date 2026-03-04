В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану

ОСАКА, 4 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Десятки японцев в разных городах страны ежедневно выходят на улицы в знак протеста против действий США и Израиля в Иране, в среду акция проходит перед генеральным консульством США в Осаке, передает корреспондент РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

"США и Израиль, прекратите атаки на Иран!", "Нет войне!" — скандируют участники акции, поднимая кулаки вверх и размахивая плакатами перед зданием американского диппредставительства.

На одном из баннеров написано: "Осуждаем бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля! Прекратите агрессивную войну на Ближнем Востоке ради нефти". Другие участники держат плакаты на английском языке — "Недопустимая атака на Иран" и "Долой империализм", а также раздают прохожим листовки с призывами остановить военные действия.

Ранее на этой неделе акции протеста прошли в Киото Хиросиме . По данным организаторов, ближе к выходным новые демонстрации также ожидаются в Нагое Нагасаки и префектуре Иватэ

С заявлениями протеста выступают и японские общественные организации. Так, Японский совет против атомных и водородных бомб в среду опубликовал заявление с требованием немедленно прекратить атаки на Иран и направил его в посольства США и Израиля в Токио

"США и Израиль должны немедленно прекратить атаки на Иран", — говорится в документе.

Тель-Авива. В организации подчеркнули, что удары являются "варварским актом против суверенного государства, попирающим Устав ООН и международное право", и решительно осудили действия Вашингтона

"Как правительство единственной страны, пережившей атомные бомбардировки, Япония должна отказаться от следования за США и потребовать прекращения атак на Иран и возвращения к переговорам", — говорится в заявлении.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.