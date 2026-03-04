https://ria.ru/20260304/japonija-2078422140.html
В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану
В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану
В Японии прошли акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану
ОСАКА, 4 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Десятки японцев в разных городах страны ежедневно выходят на улицы в знак протеста против действий США и Израиля в Иране, в среду акция проходит перед генеральным консульством США в Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
"США и Израиль, прекратите атаки на Иран!", "Нет войне!" — скандируют участники акции, поднимая кулаки вверх и размахивая плакатами перед зданием американского диппредставительства.
На одном из баннеров написано: "Осуждаем бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля! Прекратите агрессивную войну на Ближнем Востоке ради нефти". Другие участники держат плакаты на английском языке — "Недопустимая атака на Иран" и "Долой империализм", а также раздают прохожим листовки с призывами остановить военные действия.
Ранее на этой неделе акции протеста прошли в Киото
и Хиросиме
. По данным организаторов, ближе к выходным новые демонстрации также ожидаются в Нагое
, Нагасаки
и префектуре Иватэ
.
С заявлениями протеста выступают и японские общественные организации. Так, Японский совет против атомных и водородных бомб в среду опубликовал заявление с требованием немедленно прекратить атаки на Иран и направил его в посольства США и Израиля в Токио
.
"США и Израиль должны немедленно прекратить атаки на Иран", — говорится в документе.
В организации подчеркнули, что удары являются "варварским актом против суверенного государства, попирающим Устав ООН
и международное право", и решительно осудили действия Вашингтона
и Тель-Авива
.
"Как правительство единственной страны, пережившей атомные бомбардировки, Япония
должна отказаться от следования за США и потребовать прекращения атак на Иран и возвращения к переговорам", — говорится в заявлении.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин
заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.