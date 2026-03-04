https://ria.ru/20260304/izrail-2078613673.html
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.03.2026
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по десяткам целей движения "Хезболлах" в Ливане, включая пусковые установки и завод по производству... РИА Новости, 05.03.2026
Армия Израиля заявила об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане