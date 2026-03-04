Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
23:58 04.03.2026 (обновлено: 00:07 05.03.2026)
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по десяткам целей движения "Хезболлах" в Ливане, включая пусковые установки и завод по производству... РИА Новости, 05.03.2026
2026
в мире, израиль, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля заявила об ударах по десяткам объектов "Хезболлы" в Ливане

© REUTERS / Mohamed AzakirИзраильский удар по южным пригородам Бейрута
Израильский удар по южным пригородам Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Израильский удар по южным пригородам Бейрута. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по десяткам целей движения "Хезболлах" в Ливане, включая пусковые установки и завод по производству беспилотников.
"ЦАХАЛ завершила очередную волну ударов и уничтожила террористическую инфраструктуру "Хезболлах" в разных районах Ливана. Среди пораженных целей были многочисленные площадки для запуска ракет и снарядов "Хезболлах", расположенные к югу от реки Литани. В число пораженных объектов входит завод по производству беспилотных летательных аппаратов и дронов", - сообщили военные в заявлении для прессы.
Наим Кассем - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"
