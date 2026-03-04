Рейтинг@Mail.ru
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/izrail-2078612719.html
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением
Израиль с 5 марта ослабляет ограничения, связанные с чрезвычайным положением в стране, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:50:00+03:00
2026-03-04T23:50:00+03:00
в мире
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2c261cf098f534f2c056992ef376c1bb.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078593891.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e2360d4ac78f3c88ba1d4f9c4f9966c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением

Израиль 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израиль с 5 марта ослабляет ограничения, связанные с чрезвычайным положением в стране, сообщила Армия обороны Израиля.
"В рамках этих изменений все районы страны перейдут от уровня только ключевой активности к уровню ограниченной активности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Так, будут разрешены массовые собрания численностью до 50 человек, а также работа компаний при наличии поблизости защитных сооружений.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израильская разведка получила информацию о контактах США и Ирана, пишут СМИ
Вчера, 21:30
 
В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала