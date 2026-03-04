https://ria.ru/20260304/izrail-2078612719.html
Израиль с 5 марта ослабит ограничения, связанные с чрезвычайным положением
Израиль с 5 марта ослабляет ограничения, связанные с чрезвычайным положением в стране, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 04.03.2026
