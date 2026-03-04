Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"

БЕЙРУТ, 4 мар — РИА Новости. Израиль заранее планировал нападение на Ливан, а последняя атака — это не ответ на пуск ракет ливанского сопротивления, а реализация плана по уничтожению ливанского народа, заявил генеральный секретарь движения "Хезболлах" Наим Касем.