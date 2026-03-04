Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"

БЕЙРУТ, 4 мар — РИА Новости. Израиль заранее планировал нападение на Ливан, а последняя атака — это не ответ на пуск ракет ливанского сопротивления, а реализация плана по уничтожению ливанского народа, заявил генеральный секретарь движения "Хезболлах" Наим Касем.
"Они ведут войну на уничтожение и посягают на само право на существование (ливанцев — ред.)… И то, что совершил Израиль, — это не ответ на ракетный залп, а заранее подготовленная агрессия", — сказал Касем.
Лидер шиитского движения напомнил, что Израиль наносил удары по Ливану на протяжении 15 месяцев, совершив более десяти тысяч нарушений соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года, в результате чего погибли более 500 ливанских граждан и были уничтожены десятки домов мирных жителей юга страны.
"Вынужденное переселение людей направлено на создание конфликта между сопротивлением и народом. Но люди знают, что переселение произошло из-за агрессии", — добавил Касем, призвав противников сопротивления внутри Ливана "не вонзать нож в спину движению", когда оно оказывает противодействие внешнему врагу, и встать на сторону "Хезболлах" в борьбе за суверенитет Ливана.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.