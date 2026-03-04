Рейтинг@Mail.ru
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/izrail-2078612390.html
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, а последняя атака — это не ответ на пуск ракет ливанского сопротивления, а реализация плана по уничтожению... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:47:00+03:00
2026-03-04T23:47:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980656201_0:84:1024:660_1920x0_80_0_0_c99ab15e3e601c6482e1790b9c8fc173.jpg
https://ria.ru/20260304/bpla-2078611477.html
https://ria.ru/20260304/izrail-2078603235.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980656201_73:0:1020:710_1920x0_80_0_0_1869f46520c9d3b1420f6e26042a0313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"

Генсек "Хезболлы" Касем: Израиль заранее планировал нападение на Ливан

CC BY 2.0 / Sebastian Baryli / Наим Кассем
Наим Кассем - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY 2.0 / Sebastian Baryli /
Наим Кассем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 4 мар — РИА Новости. Израиль заранее планировал нападение на Ливан, а последняя атака — это не ответ на пуск ракет ливанского сопротивления, а реализация плана по уничтожению ливанского народа, заявил генеральный секретарь движения "Хезболлах" Наим Касем.
"Они ведут войну на уничтожение и посягают на само право на существование (ливанцев — ред.)… И то, что совершил Израиль, — это не ответ на ракетный залп, а заранее подготовленная агрессия", — сказал Касем.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Американский беспилотник кружил недалеко от АЭС "Бушер" в Иране
Вчера, 23:39
Лидер шиитского движения напомнил, что Израиль наносил удары по Ливану на протяжении 15 месяцев, совершив более десяти тысяч нарушений соглашения о прекращении огня от ноября 2024 года, в результате чего погибли более 500 ливанских граждан и были уничтожены десятки домов мирных жителей юга страны.
"Вынужденное переселение людей направлено на создание конфликта между сопротивлением и народом. Но люди знают, что переселение произошло из-за агрессии", — добавил Касем, призвав противников сопротивления внутри Ливана "не вонзать нож в спину движению", когда оно оказывает противодействие внешнему врагу, и встать на сторону "Хезболлах" в борьбе за суверенитет Ливана.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ
Вчера, 22:23
 
В миреИзраильЛиванСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала