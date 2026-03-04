https://ria.ru/20260304/izrail-2078597853.html
Израиль нанес удар по городу Тебриз на северо-западе Ирана
Израиль нанес удар по городу Тебриз на северо-западе Ирана
Израиль нанес мощный удар по городу Тебриз на северо-западе Ирана, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 04.03.2026
