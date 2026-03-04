Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
20:04 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/izrail-2078581487.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:04:00+03:00
2026-03-04T20:04:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват

© REUTERS / Anadolu/Gazi SamadРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО
© REUTERS / Anadolu/Gazi Samad
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана в сторону территории Израиля. Системы обороны действуют в целях перехвата угрозы" - говорится в сообщении военных.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Иран атаковал Израиль и базы США в Кувейте и Бахрейне
