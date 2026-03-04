https://ria.ru/20260304/izrail-2078581487.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:04:00+03:00
2026-03-04T20:04:00+03:00
2026-03-04T20:04:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана, ведется их перехват