https://ria.ru/20260304/izrail-2078545172.html
ВВС Израиля применили более пяти тысяч боеприпасов во время атак на Иран
ВВС Израиля применили более пяти тысяч боеприпасов во время атак на Иран - РИА Новости, 04.03.2026
ВВС Израиля применили более пяти тысяч боеприпасов во время атак на Иран
ВВС Израиля с начала атак по Ирану в феврале нанесли по территории страны удары с применением более 5 тысяч боеприпасов, говорится в сообщении армии обороны... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:53:00+03:00
2026-03-04T17:53:00+03:00
2026-03-04T17:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078528419.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
ВВС Израиля применили более пяти тысяч боеприпасов во время атак на Иран
ВВС Израиля с 28 февраля применила более 5 тыс боеприпасов во время атак на Иран