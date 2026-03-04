Рейтинг@Mail.ru
Американские самолеты-заправщики пролетели над Израилем во время обстрела - РИА Новости, 04.03.2026
17:17 04.03.2026
Американские самолеты-заправщики пролетели над Израилем во время обстрела
Американские самолеты-заправщики пролетели над Израилем во время обстрела
Несколько американских самолетов-заправщиков были замечены над центром Израиля во время ракетного обстрела со стороны Ирана, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, израиль, иран, средиземное море, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Средиземное море, Военная операция США и Израиля против Ирана
Американские самолеты-заправщики пролетели над Израилем во время обстрела

РИА Новости: самолеты-заправщики США пролетели над Израилем во время обстрела

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. Trever StatzАмериканские истребители-бомбардировщики F/A-18 и самолет-заправщик КС-130
Американские истребители-бомбардировщики F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. Trever Statz
Американские истребители-бомбардировщики F/A-18 и самолет-заправщик КС-130 . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Несколько американских самолетов-заправщиков были замечены над центром Израиля во время ракетного обстрела со стороны Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
По данным сервиса, самолеты кружили над Средиземном морем во время сирен воздушной тревоги в центральном Израиле.
Ранее в среду в Тель-Авиве и других городах Израиля несколько раз сработала воздушная тревога в связи с ракетными обстрелами. В небе были слышны взрывы от работы ПВО.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Все намного хуже". В США выступили с тревожным предупреждением из-за Ирана
В миреИзраильИранСредиземное мореВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
