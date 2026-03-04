https://ria.ru/20260304/izrail-2078529890.html
Израиль заявил о еще одном ракетном запуске из Ирана
Израиль заявил о еще одном ракетном запуске из Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль заявил о еще одном ракетном запуске из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила... РИА Новости, 04.03.2026
Израиль заявил о еще одном ракетном запуске из Ирана
