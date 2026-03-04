Рейтинг@Mail.ru
ВМС Израиля перехватили беспилотник, выпущенный с территории Ливана - РИА Новости, 04.03.2026
16:39 04.03.2026
ВМС Израиля перехватили беспилотник, выпущенный с территории Ливана
ВМС Израиля перехватили беспилотник, выпущенный с территории Ливана
ВМС Израиля перехватили беспилотник, выпущенный с территории Ливана

© AP Photo / Leo Correa Корабль ВМС Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. ВМС Израиля перехватили беспилотник, выпущенный с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба в среду.
"Израильские ВМС перехватили БПЛА, выпущенный с запада Ливана", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". Руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии".
