Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ
Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ
Израильские военные продвинулись вглубь территории Ливана и заняли пограничный населенный пункт Хиям, информирует ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:12:00+03:00
2026-03-04T15:12:00+03:00
2026-03-04T15:12:00+03:00
в мире
израиль
ливан
израиль
ливан
в мире, израиль, ливан
NNA: израильские военные заняли ливанское поселение Хиям на границе