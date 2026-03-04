Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
15:12 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/izrail-2078484694.html
Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ
Израильские военные продвинулись вглубь территории Ливана и заняли пограничный населенный пункт Хиям, информирует ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
израиль
ливан
2026
в мире, израиль, ливан
В мире, Израиль, Ливан
Израильские военные заняли ливанское поселение Хиям, сообщили СМИ

NNA: израильские военные заняли ливанское поселение Хиям на границе

© REUTERS / Shir ToremИзраильская военная техника на израильско-ливанской границе
Израильская военная техника на израильско-ливанской границе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Shir Torem
Израильская военная техника на израильско-ливанской границе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Израильские военные продвинулись вглубь территории Ливана и заняли пограничный населенный пункт Хиям, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"По городу Хиям продолжается вестись артиллерийский огонь, в то время как враждебные израильские войска продвинулись в город и заняли позиции возле тюрьмы", - пишет агентство.
