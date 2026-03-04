https://ria.ru/20260304/izrail-2078378902.html
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. РИА Новости, 04.03.2026
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
