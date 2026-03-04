Рейтинг@Mail.ru
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле - РИА Новости, 04.03.2026
09:52 04.03.2026
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
израиль
исраэль кац
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации, заявили в Израиле

МО Израиля: Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый иранский лидер станет "безоговорочной целью для ликвидации" израильской армии.
"Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации", - заявил Кац, чьи слова приводит 12-й канал израильского телевидения.
Глава израильского министерства обороны также добавил, что вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдал указание армии подготовиться и принять все меры для выполнения этой задачи.
Американский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США и Израиль потеряли более 680 военных с начала конфликта, заявили в КСИР
В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
