ЦАХАЛ заявила об атаке на военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала объекты "Хезболлы" в Ливане, сообщила пресс-служба израильской армии.
«
"Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте. Подробности будут сообщены позже", — говорится в релизе.
Армия Израиля вошла в Южный Ливан
3 марта, 10:07
Очевидцы рассказали РИА Новости, что боевая авиация выпустила несколько ракет по жилому дому в районе Кафаат в южном пригороде Бейрута. Звуки взрывов слышны и в центре города.
Тель-Авив начал наносить удары по Ливану параллельно с операцией против Ирана. При этом президент Джозеф Аун отмечал, что страна не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.
В понедельник начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане. Он призвал готовиться к длительным боям. Израильские военные назвали своей целью удары по инфраструктуре "Хезболлы".
По последним данным Минздрава Ливана, с понедельника из-за ударов ЦАХАЛ по стране погибли 52 человека, 335 получили ранения.
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.