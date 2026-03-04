ЦАХАЛ заявила об атаке на военную инфраструктуру "Хезболлы" в Бейруте

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре " Хезболлы " в Бейруте. Подробности будут сообщены позже", — говорится в релизе.

В понедельник начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане. Он призвал готовиться к длительным боям. Израильские военные назвали своей целью удары по инфраструктуре "Хезболлы".

Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.