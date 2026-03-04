https://ria.ru/20260304/izrail-2078356276.html
Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ливана
Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ливана
Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана, большинство перехвачено, одна упала на открытой местности, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
в мире
израиль
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
2026
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ: Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана