Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ливана - РИА Новости, 04.03.2026
06:34 04.03.2026
Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ливана
Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана, большинство перехвачено, одна упала на открытой местности, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
в мире
израиль
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, ливан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Работа ПВО в Израиле
Работа ПВО в Израиле
© REUTERS / Gil Eliyahu
Работа ПВО в Израиле. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ливана, большинство перехвачено, одна упала на открытой местности, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен, которые прозвучали некоторое время назад на севере Израиля, были обнаружены несколько снарядов, пересекших границу Израиля с территории Ливана. Большинство снарядов были перехвачены израильскими ВВС, а еще один снаряд упал на местности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало.
