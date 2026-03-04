Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
05:54 04.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Парк Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не спеша уничтожают". На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана
В миреИзраильИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
