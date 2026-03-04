https://ria.ru/20260304/izrail-2078353289.html
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:54:00+03:00
2026-03-04T05:54:00+03:00
2026-03-04T05:54:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022716445_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9dd08fb20ce8e5f95bccd3b55e7bf4d1.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078345591.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022716445_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff86386dbbd5f023b45fe27d3067ffa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана и ведет их перехват