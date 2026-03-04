https://ria.ru/20260304/izrail-2078337948.html
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала волну ударов по Ирану, целями выбраны пусковые установки, системы ПВО и инфраструктура. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T02:28:00+03:00
2026-03-04T02:28:00+03:00
2026-03-04T02:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260303/ksir-2078191185.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля сообщила, что начала волну ударов по силам ПВО в Иране
ЦАХАЛ сообщила, что начала волну ударов по пусковым установкам и ПВО в Иране