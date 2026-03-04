Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
00:21 04.03.2026 (обновлено: 00:25 04.03.2026)
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:21:00+03:00
2026-03-04T00:25:00+03:00
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ зафиксировала новый пуск ракет из Ирана, ПВО ведут их перехват

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
