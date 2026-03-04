https://ria.ru/20260304/izrail-2078329045.html
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 04.03.2026
Израиль зафиксировал новый пуск ракет из Ирана, сообщила ЦАХАЛ
