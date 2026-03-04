Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 60 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием, ракетные установки и командные центры, сообщила во вторник армейская пресс-служба.