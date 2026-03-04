Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 04.03.2026 (обновлено: 00:15 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/izrail-2078328091.html
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане - РИА Новости, 04.03.2026
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 60 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием, ракетные установки и командные центры,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:05:00+03:00
2026-03-04T00:15:00+03:00
в мире
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078194450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1951ec2bb532693b4439a3fbc1dbe893.jpg
https://ria.ru/20260303/livan-2078311067.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078194450_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a1f59211ac9e8348db1fc4a3dc020003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, ливан, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ливан, ХАМАС
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане

ЦАХАЛ атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане, включая командные центры

© REUTERS / dpa/StringerИзраильские удары по территории Ливана
Израильские удары по территории Ливана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / dpa/Stringer
Израильские удары по территории Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 60 объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием, ракетные установки и командные центры, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ завершила дополнительные массированные удары по целям террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана. Среди пораженных целей были склады оружия, пусковые установки, командные центры и ряд объектов террористической инфраструктуры ... "Хезболлах" и движения ХАМАС в районах Тира и Сидона на юге Ливана", - говорится в сообщении для прессы.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Израильская авиация ударила по крупнейшим городам на юге Ливана
Вчера, 21:11
 
В миреИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиванХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала