СМИ узнали, как были сбиты американские истребители в Кувейте

Три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:38:00+03:00
2026-03-04T04:38:00+03:00
2026-03-04T04:40:00+03:00
WSJ: три американских F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским F/A-18