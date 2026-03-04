Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США - РИА Новости, 04.03.2026
22:23 04.03.2026 (обновлено: 23:31 04.03.2026)
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США - РИА Новости, 04.03.2026
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес решительно опроверг заявления Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, испания, сша, хосе мануэль альбарес, военная операция сша и израиля против ирана, каролин левитт, дональд трамп, иран
В мире, Испания, США, Хосе Мануэль Альбарес, Военная операция США и Израиля против Ирана, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Иран
Глава МИД Испании опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США

Альбарес опроверг заявления о желании Мадрида сотрудничать с США

МАДРИД, 4 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес решительно опроверг заявления Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США.
«

"Позиция правительства Испании по войне на Ближнем Востоке и бомбардировкам Ирана, а также по вопросу использования наших баз не изменилась ни на йоту", — сказал он в интервью Cadena SER.

Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Абсолютно любой сценарий": Европа готовится к худшему из-за Ирана
3 марта, 08:00
Мадрид ранее не разрешил использовать свои базы для атак на Иран. Тогда президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить оборонные расходы. Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что после этого королевство согласилось на сотрудничество с американскими военными.
Как отметил Альбарес, позицию о том, что военная операция против Ирана носит односторонний характер и не имеет международного мандата, разделяют несколько стран Евросоюза. Он также добавил, что вопрос о смене власти в исламской республике должен решать исключительно иранский народ.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
Вчера, 10:54

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
В миреИспанияСШАХосе Мануэль АльбаресВоенная операция США и Израиля против ИранаКаролин ЛевиттДональд ТрампИран
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
