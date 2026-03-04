https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078597115.html
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт - РИА Новости, 04.03.2026
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид... РИА Новости, 04.03.2026
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Левитт: Испания согласилась сотрудничать с США по Ирану после угроз Трампа