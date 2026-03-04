Рейтинг@Mail.ru
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт - РИА Новости, 04.03.2026
21:46 04.03.2026
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид...
испания, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, каролин левитт, дональд трамп, вооруженные силы сша
Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.
"Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США", - сообщила Левитт на брифинге.
Ранее Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
