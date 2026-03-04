Испания согласилась сотрудничать с США после угроз Трампа, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.