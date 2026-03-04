Рейтинг@Mail.ru
15:21 04.03.2026 (обновлено: 15:53 04.03.2026)
Бессент прокомментировал обещание Трампа прекратить торговлю с Испанией
Министр финансов США Бессент назвал оправданным обещание президента страны Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией оправданным, а поведение Мадрида... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, испания, мадрид, министерство финансов сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, Мадрид, Министерство финансов США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бессент прокомментировал обещание Трампа прекратить торговлю с Испанией

Бессент назвал обещание Трампа прекратить торговлю с Испанией оправданным

© REUTERS / Jonathan ErnstГлава министерства финансов США Скотт Бессент
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Глава министерства финансов США Скотт Бессент
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Министр финансов США Бессент назвал оправданным обещание президента страны Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией оправданным, а поведение Мадрида недопустимым.
Ранее Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
"Недовольство президента Трампа испанскими властями – оно оправдано", - сказал он в среду эфире телеканала CNBC.
По его словам, Мадрид не выполняет обязательства в рамках НАТО.
"Это называется - "заяц". Испанские власти намеренно ездят зайцем за счет американского правительства и всех остальных союзников по НАТО… А испанцы не хотят платить свою долю", - добавил Бессент.
По его словам, отказ Мадрида предоставить американцам свои военные базы в рамках операции против Ирана "был недопустимым".
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в среду, что Испания не ожидает последствий после угроз Трампа.
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке
Вчера, 11:54
 
В миреИспанияМадридМинистерство финансов СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
