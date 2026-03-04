Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании не ожидает прекращения торговли после угроз Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078479787.html
МИД Испании не ожидает прекращения торговли после угроз Трампа
МИД Испании не ожидает прекращения торговли после угроз Трампа - РИА Новости, 04.03.2026
МИД Испании не ожидает прекращения торговли после угроз Трампа
Испания не ожидает последствий после угроз президента США Дональда Трампа прекратить торговые отношения с королевством из-за позиции Мадрида по конфликту вокруг РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:57:00+03:00
2026-03-04T14:57:00+03:00
в мире
испания
мадрид
сша
хосе мануэль альбарес
дональд трамп
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_501f66cb19150305a5a5d04778e2fbaa.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078299682.html
испания
мадрид
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978998012_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_93d5075d3af69e7cc4cf43e7d4d162f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид, сша, хосе мануэль альбарес, дональд трамп, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, Мадрид, США, Хосе Мануэль Альбарес, Дональд Трамп, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Испании не ожидает прекращения торговли после угроз Трампа

МИД Испании: Мадрид не ожидает последствий для торговли от угроз Трампа

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкФлаги Испании
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Флаги Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания не ожидает последствий после угроз президента США Дональда Трампа прекратить торговые отношения с королевством из-за позиции Мадрида по конфликту вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.
"Я не ожидаю никаких последствий. Когда страна принимает суверенное решение, полностью соблюдая международное право и действуя в рамках торговой политики Европейского союза, она не может ожидать абсолютно никаких последствий", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.
По словам министра, Испания действует в полном соответствии со своими международными обязательствами и сохраняет союзнические отношения с США. Он напомнил, что Соединенные Штаты имеют торговый профицит в отношениях с Испанией, а Мадрид закупает значительные объемы американского сжиженного природного газа.
Альбарес добавил, что правительство Испании готово к различным сценариям, а экономическая устойчивость страны опирается на единый рынок ЕС, общую валюту и общую торговую политику союза.
Ранее Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией
3 марта, 20:05
 
В миреИспанияМадридСШАХосе Мануэль АльбаресДональд ТрампЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала