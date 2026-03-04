Рейтинг@Mail.ru
США не предупредили союзников о начале операции в Иране, заявил МИД Испании
12:46 04.03.2026 (обновлено: 13:00 04.03.2026)
США не предупредили союзников о начале операции в Иране, заявил МИД Испании
США не предупредили союзников о начале операции в Иране, заявил МИД Испании
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Соединенные Штаты не проинформировали ни одного из своих союзников о начале операции против... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, испания, вашингтон (штат), хосе мануэль альбарес, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Испания, Вашингтон (штат), Хосе Мануэль Альбарес, Военная операция США и Израиля против Ирана
США не предупредили союзников о начале операции в Иране, заявил МИД Испании

МИД Испании: США не предупредили ни одного союзника о начале операции в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Соединенные Штаты не проинформировали ни одного из своих союзников о начале операции против Ирана.
"Ни один союзник не был проинформирован, и также не предпринималось никаких попыток вовлечь Организацию Объединённых Наций", - сказал он в интервью на телеканале TVE, отвечая на вопрос о том, предупреждал ли Вашингтон союзников перед началом бомбардировок в Иране.
Министр отметил, что действия США носят односторонний характер и не сопровождаются международным мандатом.
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке
В миреИранИспанияВашингтон (штат)Хосе Мануэль АльбаресВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
