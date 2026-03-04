Глава МИД Испании ответил на угрозы США

МАДРИД, 4 мар — РИА Новости. Мадрид требует уважения от союзников, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, комментируя угрозы США пересмотреть торговые отношения.
«
"Испания — это суверенная страна, которая принимает решения самостоятельно. И мы требуем уважения от всех наших союзников к одной из древнейших наций на планете — Испании", — рассказал он в интервью для телерадиокомпании RTVE.
Мадрид ранее отказался предоставить базы американским военным, участвующим в атаке на Иран. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит торговлю с Мадридом из-за отказа нарастить оборонные расходы.
Говоря об этой ситуации, Альбарес напомнил, что Вашингтон имеет профицит в двусторонней торговле, а Мадрид закупает большие объемы СПГ. Министр добавил, что Соединенные Штаты не проинформировали ни одного из союзников о начале операции против Ирана.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.