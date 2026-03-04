Рейтинг@Mail.ru
12:43 04.03.2026 (обновлено: 15:02 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078429174.html
Глава МИД Испании ответил на угрозы США
Мадрид требует уважения от союзников, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, комментируя угрозы США пересмотреть торговые отношения. РИА Новости, 04.03.2026
мид испании‎, сша, испания, мадрид, хосе мануэль альбарес, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, красный полумесяц, в мире, иран
МИД Испании‎, США, Испания, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Красный полумесяц, В мире, Иран
Глава МИД Испании ответил на угрозы США

МИД Испании на фоне угроз Трампа призвал США уважать союзников

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар — РИА Новости. Мадрид требует уважения от союзников, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, комментируя угрозы США пересмотреть торговые отношения.
«
"Испания — это суверенная страна, которая принимает решения самостоятельно. И мы требуем уважения от всех наших союзников к одной из древнейших наций на планете — Испании", — рассказал он в интервью для телерадиокомпании RTVE.
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Испании высказались о "позорной роли" ЕС после ударов по Ирану
2 марта, 22:06
Мадрид ранее отказался предоставить базы американским военным, участвующим в атаке на Иран. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит торговлю с Мадридом из-за отказа нарастить оборонные расходы.
Говоря об этой ситуации, Альбарес напомнил, что Вашингтон имеет профицит в двусторонней торговле, а Мадрид закупает большие объемы СПГ. Министр добавил, что Соединенные Штаты не проинформировали ни одного из союзников о начале операции против Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке. Вскоре Трамп признал, что операция может затянуться.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Он призвал стороны вернуться к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
Вчера, 08:00
 
МИД Испании‎СШАИспанияМадридХосе Мануэль АльбаресДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир ПутинКрасный полумесяцВ миреИран
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
