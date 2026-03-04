Рейтинг@Mail.ru
Испания исключила себя из любых дискуссий о ЯО в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
11:07 04.03.2026
Испания исключила себя из любых дискуссий о ЯО в Европе, пишут СМИ
Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе, выступает против эскалации, пишет газета Mundo со ссылкой на источник.
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе, выступает против эскалации, пишет газета Mundo со ссылкой на источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник о том, что к продвинутой ядерной доктрине Франции присоединятся восемь европейских стран. В их числе французский лидер упомянул Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию.
"Испания не участвует в переговорах, исключив себя из любых дискуссий, связанных с ядерной программой", - говорится в сообщении издания.
По словам источника, Испания "открыто заявила о своем несогласии с распространением ядерного оружия и с эскалацией".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
