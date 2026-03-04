https://ria.ru/20260304/ispaniya-2078401761.html
Испания исключила себя из любых дискуссий о ЯО в Европе, пишут СМИ
Испания не участвует в переговорах по укреплению ядерной обороны в Европе, выступает против эскалации, пишет газета Mundo со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.03.2026
Mundo: Испания исключила себя из дискуссий о ЯО, выступает против эскалации