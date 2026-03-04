Рейтинг@Mail.ru
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией
00:54 04.03.2026 (обновлено: 01:14 04.03.2026)
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией - РИА Новости, 04.03.2026
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией
Правительство Испании ответило на слова президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с ней, заявление властей передает издание El Pais. РИА Новости, 04.03.2026
Мадрид ответил на слова Трампа о прекращении торговли с Испанией

El Pais: Мадрид ответил на заявление Трампа о прекращении торговли с Испанией

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство Испании ответило на слова президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с ней, заявление властей передает издание El Pais.
"Если администрация США желает пересмотреть их (отношения. — Прим. ред.), она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Энергетическая гонка эпохи неофеодализма и Россия
Вчера, 08:00
Там также утверждается, что Испания — ключевой член НАТО и крупный экспортер в ЕС, а кроме того, выступает надежным торговым партнером для Соединенных Штатов. Мадрид подчеркнул, что поддерживает взаимовыгодные торговые отношения с Вашингтоном.
Накануне глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна отказалась предоставить свои военные базы силам США, участвующим в атаке на Иран. Он отметил, что эти объекты не будут применяться "ни для чего, что выходит за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН".
Во вторник, 3 марта, Трамп заявил, что США прекращают торговлю с Испанией. Он отметил, что она стала единственной страной НАТО, которая отказалась повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, и подчеркнул, что Соединенные Штаты могут "просто прилететь и воспользоваться" испанскими военными базами.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Великобритания начала диверсионную войну против США
27 февраля, 08:00
 
