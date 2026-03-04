Рейтинг@Mail.ru
Испания призвала США уважать международное право, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
05:34 04.03.2026
Испания призвала США уважать международное право, пишут СМИ
Испания призвала США уважать международное право, пишут СМИ
Испания предупредила США, что для пересмотра отношений с Мадридом Вашингтон должен будет уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом... РИА Новости, 04.03.2026
в мире, испания, сша, иран, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, нато, евросоюз
Испания призвала США уважать международное право, пишут СМИ

Cadena Ser: Испания призвала США уважать международное право

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Барселону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Барселону. Архивное фото
МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания предупредила США, что для пересмотра отношений с Мадридом Вашингтон должен будет уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщила радиостанция Cadena Ser со ссылкой на правительственные источники.
Реакция последовала после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Трамп заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией
Вчера, 20:05
"В правительстве предупреждают, что если американская администрация захочет пересмотреть торговые отношения, она должна будет сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США", - передает радиостанция.
По данным ее источников, Испания является "ключевым членом НАТО", выполняет свои обязательства и вносит значительный вклад в оборону европейской территории. Кроме того, страна остается "экспортной державой ЕС и надежным торговым партнером для 195 государств мира, включая США", с которыми поддерживаются исторические и взаимовыгодные торговые отношения.
Кроме того, отмечается, что Испания располагает ресурсами для сдерживания возможных негативных последствий, поддержки затронутых секторов и диверсификации цепочек поставок.
Ранее Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником США по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил о желании наказать Испанию
14 октября 2025, 21:50
 
