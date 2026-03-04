Испания призвала США уважать международное право, пишут СМИ

МАДРИД, 4 мар - РИА Новости. Испания предупредила США, что для пересмотра отношений с Мадридом Вашингтон должен будет уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщила радиостанция Испания предупредила США, что для пересмотра отношений с Мадридом Вашингтон должен будет уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, сообщила радиостанция Cadena Ser со ссылкой на правительственные источники.

Реакция последовала после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране.

"В правительстве предупреждают, что если американская администрация захочет пересмотреть торговые отношения, она должна будет сделать это с уважением к автономии частных компаний, международному праву и двусторонним соглашениям между Европейским союзом и США", - передает радиостанция.

По данным ее источников, Испания является "ключевым членом НАТО", выполняет свои обязательства и вносит значительный вклад в оборону европейской территории. Кроме того, страна остается "экспортной державой ЕС и надежным торговым партнером для 195 государств мира, включая США", с которыми поддерживаются исторические и взаимовыгодные торговые отношения.

Кроме того, отмечается, что Испания располагает ресурсами для сдерживания возможных негативных последствий, поддержки затронутых секторов и диверсификации цепочек поставок.

Ранее Трамп заявил, что считает Испанию ужасным союзником США по НАТО. Он также отметил, что Вашингтону, возможно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.