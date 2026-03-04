Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с Хаменеи начнется вечером в среду и продлится три дня
09:23 04.03.2026
Церемония прощания с Хаменеи начнется вечером в среду и продлится три дня
Церемония прощания с Хаменеи начнется вечером в среду и продлится три дня

© REUTERS / Hasnoor HussainПортрет Али Хаменеи
Портрет Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Hasnoor Hussain
Портрет Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в результате удара США и Израиля верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется вечером в среду и продлится три дня, заявил глава исламского координационного совета исламской республики Мохсен Махмуди.
"В 10 часов вечера (9.30 мск - ред.) на молитвенной площади имени имама Хомейни народ сможет попрощаться со священным телом погибшего вождя уммы", - передает слова Махмуди агентство IRNA.
Участники митинга памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Москалькова назвала убийство Хаменеи варварством
3 марта, 00:33
По информации агентства, церемония продлится три дня.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сын Хаменеи стал кандидатом на пост верховного лидера Ирана, пишут СМИ
Вчера, 04:21
 
