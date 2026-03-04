Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078610825.html
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ
США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране и нескольким целям на севере и западе иранской столицы, передает иранское агентство... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:31:00+03:00
2026-03-04T23:31:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078048884_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_1965779d9846c0d59d01968bb2d6607a.jpg
https://ria.ru/20260304/tramp-2078609631.html
сша
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078048884_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_83646da0c6d06eb8504ace88bd18fd66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ

Tasnim: США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад и районам Тегерана

© REUTERSПоследствия удара по Тегерану
Последствия удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS
Последствия удара по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране и нескольким целям на севере и западе иранской столицы, передает иранское агентство Tasnim.
"Согласно сообщениям корреспондентов Tasnim, удару США подверглись территория аэропорта "Мехрабад", а также несколько районов на западе Тегерана, в районе площади Азади, и на севере города, в районе Читгара", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана
Вчера, 23:21
 
В миреСШАТегеран (город)ИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала