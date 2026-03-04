США и Израиль нанесли удар по аэропорту Мехрабад в Тегеране, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране и нескольким целям на севере и западе иранской столицы, передает иранское агентство Tasnim.
© REUTERSПоследствия удара по Тегерану
Последствия удара по Тегерану. Архивное фото