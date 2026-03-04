Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 04.03.2026 (обновлено: 23:29 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078609814.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила десятки целей на западе и в центре Ирана, связанные с баллистическими ракетами, следует из заявления ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:21:00+03:00
2026-03-04T23:29:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943400_0:393:1440:1203_1920x0_80_0_0_81717b9f2df1e19f8095708d645b8d7d.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078609489.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943400_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_ec8671e9e2454a8b2b7bbe52a363beb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по десяткам целей с баллистическими ракетами Ирана

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила десятки целей на западе и в центре Ирана, связанные с баллистическими ракетами, следует из заявления ЦАХАЛ.
"Десятки целей, относящиеся к системе баллистических ракет (Ирана – ред.), были уничтожены в результате ударов", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в его Telegram-канале.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США и Израиль атаковали военный гарнизон в иранском городе Кум
Вчера, 23:20
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала