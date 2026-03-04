https://ria.ru/20260304/iran-2078609814.html
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении целей с баллистическими ракетами Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила десятки целей на западе и в центре Ирана, связанные с баллистическими ракетами, следует из заявления ЦАХАЛ. РИА Новости, 04.03.2026
иран
