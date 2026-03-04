ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Военный гарнизон стал целью ударов США и Израиля по окрестностям города Кум на севере Ирана, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
США и Израиль атаковали военный гарнизон в иранском городе Кум
США и Израиль атаковали военный гарнизон в иранском городе Кум - РИА Новости, 04.03.2026
США и Израиль атаковали военный гарнизон в иранском городе Кум
Военный гарнизон стал целью ударов США и Израиля по окрестностям города Кум на севере Ирана, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 04.03.2026
США и Израиль атаковали военный гарнизон в иранском городе Кум
США и Израиль атаковали военный гарнизон в городе Кум на севере Ирана
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото