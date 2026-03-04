Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 04.03.2026 (обновлено: 23:16 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078609157.html
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
Ежедневные расходы США на военную операцию против Ирана достигли отметки в 1 миллиард долларов, сообщает журналистка издания Atlantic Нэнси Юссеф со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:15:00+03:00
2026-03-04T23:16:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_587be20a02b7c0d16d949297d8dc3244.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078606854.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078288469_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_0c721f75c7bfce4c141c60369c17f5fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана

Atlantic: операция США против Ирана обходится в один миллиард долларов в день

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Ежедневные расходы США на военную операцию против Ирана достигли отметки в 1 миллиард долларов, сообщает журналистка издания Atlantic Нэнси Юссеф со ссылкой на источник в американском конгрессе.
"Согласно предварительным подсчетам министерства войны США, каждый день войны в Иране обходится бюджету в 1 миллиард долларов", - написала Юссеф в соцсети X.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ходе брифинга для Конгресса представители Пентагона признали факт огромного расхода боеприпасов американской армией в ходе операции против Ирана.
При этом сам глава Пентагона Пит Хегсет ранее в среду в очередной раз передвинул срок завершения военной операции против Ирана, допустив ее продление до восьми недель вместо ранее заявленных 4-5 недель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана
Вчера, 22:56
 
В миреИранСШАИзраильПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала