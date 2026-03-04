https://ria.ru/20260304/iran-2078609157.html
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
Ежедневные расходы США на военную операцию против Ирана достигли отметки в 1 миллиард долларов, сообщает журналистка издания Atlantic Нэнси Юссеф со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2026
2026
Atlantic: операция США против Ирана обходится в один миллиард долларов в день