Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ
23:12 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078608737.html
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся израильским ударам, сообщил саудовский телеканал Al Hadath. РИА Новости, 04.03.2026
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ

Al Hadath: город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся израильским ударам

© МеркаторКарта Ирана
Карта Ирана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Меркатор
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся израильским ударам, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.
По его информации, воздушные удары "наносятся по позициям в городе Захедан на юго-востоке Ирана".
 
