https://ria.ru/20260304/iran-2078608737.html
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся израильским ударам, сообщил саудовский телеканал Al Hadath. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T23:12:00+03:00
2026-03-04T23:12:00+03:00
2026-03-04T23:12:00+03:00
в мире
иран
захедан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93291/60/932916015_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_babf26c8ccfde4b4b63b3bec6d46e70e.jpg
иран
захедан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93291/60/932916015_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_18c5002e5faaf02d8d096a8be0742ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, захедан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Захедан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся ударам, пишут СМИ
Al Hadath: город Захедан на юго-востоке Ирана подвергся израильским ударам