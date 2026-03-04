Рейтинг@Mail.ru
В США следят за выборами нового лидера Ирана, заверили в Белом доме - РИА Новости, 04.03.2026
22:57 04.03.2026
В США следят за выборами нового лидера Ирана, заверили в Белом доме
в мире
иран
сша
тегеран (город)
каролин левитт
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), каролин левитт, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Каролин Левитт, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Разведка США следит за избранием нового верховного лидера Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В среду настоятель пятничной молитвы в Тегеране и член Совета экспертов, занимающегося вопросами избрания руководителя исламской республики, Ахмад Хатами заявил, что в Иране определились с возможными кандидатурами на пост верховного лидера страны.
"Конечно, мы видели эти сообщения, и это то, что наши разведывательные службы внимательно отслеживают и изучают", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об избрании Моджтабы Хаменеи новым лидером ИРИ.
В среду газета Financial Times сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост лидера - Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи. Также в качестве кандидатов рассматривают члена временного руководящего совета Алирезу Арафи и внука первого верховного лидера Хасана Хомейни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
В миреИранСШАТегеран (город)Каролин ЛевиттАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
