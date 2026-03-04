Рейтинг@Mail.ru
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 04.03.2026 (обновлено: 23:57 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/iran-2078606854.html
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана
Иран с самого начала операции США и Израиля рассчитал, что сможет выдержать их удары, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:56:00+03:00
2026-03-04T23:57:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
дэниел дэвис
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e27cfbb45e18a386855e70918107eb.jpg
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078275108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bd557e89e42538c0d8c20b2b7fd9eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, тегеран (город), али хаменеи, дэниел дэвис, оон, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Дэниел Дэвис, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров
"Пошли ва-банк". В США забили тревогу из-за стратегии Ирана

Дэвис: Иран рассчитал, что сможет выдержать атаку США и Израиля

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Иран с самого начала операции США и Израиля рассчитал, что сможет выдержать их удары, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Иран с самого начала знал, что по сравнению с США и Израилем у него значительно меньше огневой мощи, но, по-видимому, рассчитал, что сможет выдержать наш огонь, нанести достаточное количество ударов ракетами и беспилотниками по нашим базам, израильским городам и целям наших союзников в регионе, чтобы затянуть военные действия на более длительный срок, чем мы сможем выдержать", — заявил Дэвис.
Как отметил аналитик, крайне важно понимать, что этот конфликт стал экзистенциальным для Тегерана.
"Иран осознает, что ведет борьбу за свою жизнь — жизнь своих лидеров, правительства, военных и народа. По-видимому, они рассчитали, что как только на них упадет первая американская или израильская ракета, они пойдут ва-банк. Все знали, что Израиль и США обладают огромной огневой мощью, которую они могут обрушить на Иран, поэтому ничто из этого не могло стать сюрпризом", — заключил он.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
 
В миреСШАИзраильТегеран (город)Али ХаменеиДэниел ДэвисООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала