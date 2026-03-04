Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой - РИА Новости, 04.03.2026
22:17 04.03.2026
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой - РИА Новости, 04.03.2026
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой
Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал иранские удары по территории арабских стран в ответ на атаки США и Израиля по Ирану стратегической РИА Новости, 04.03.2026
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой

ЛАГ: нанося удары по арабским странам Иран совершил стратегическую ошибку

КАИР, 4 мар - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал иранские удары по территории арабских стран в ответ на атаки США и Израиля по Ирану стратегической ошибкой Тегерана, которая создает глубокий раскол между ним и соседями.
"Это серьезная стратегическая ошибка Ирана. Я надеюсь, что они это осознают и немедленно прекратят свои атаки", - сказал Абуль Гейт, слова которого опубликовал ЛАГ.
Генсек организации заявил, что иранские удары по арабским странам не имеют оправданий. По его мнению, эти действия "создают беспрецедентную враждебность и глубокий раскол между Ираном и соседними государствами".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран начал новую волну ракетных ударов
