https://ria.ru/20260304/iran-2078601802.html
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, пишут СМИ
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, пишут СМИ
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, чтобы не пришлось возвращаться к борьбе с ним в будущем, утверждает газета Financial Times, ссылаясь на... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
Израиль хочет полностью уничтожить потенциал Ирана, пишут СМИ
