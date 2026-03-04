Иран бережет гиперзвуковые ракеты до истощения противника, считает эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В арсенале Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но их берегут до тех пор, пока более массовые ракеты не истощат ПВО противника, считает редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"На вооружении Ирана стоят в основном старые проверенные ракеты, обладающие различной дальностью полета. Также в его арсенале есть гиперзвуковые ракеты, но их пока берегут до тех пор, пока более массовые ракеты не истощат ПВО противника", - заявил " Парламентской газете ".

Он подчеркнул, что в плане вооружения Иран делает основную ставку на оперативно-тактические ракетные комплексы и беспилотники-камикадзе типа "Шахед".

"Иранское командование заблаговременно выстроило децентрализованную систему управления боевыми действиями и создало сеть ракетных баз и подземных либо скальных укрытий, где сосредоточены эти типы вооружений. Это позволят ему сегодня атаковать противника и достигать определенных успехов, несмотря на то что преимущество в силах и средствах, а также господство в воздухе в целом остается на стороне Израиля и США", - добавил эксперт.

Коротченко отметил, что следующий этап развития конфликта, скорее всего, можно будет наблюдать через три-четыре недели. По его словам, примерно столько времени займет истощение военных запасов США и Израиля в области систем противоракетной обороны.

Кроме того, по мнению эксперта, основная тактика Ирана - не победить силой, а сделать боевые действия максимально невыгодными, а цену войны неприемлемой для западного мира.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.