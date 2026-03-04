https://ria.ru/20260304/iran-2078598236.html
В Белом доме не исключили возможность проведения наземной операции в Иране
В Белом доме не исключили возможность проведения наземной операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
В Белом доме не исключили возможность проведения наземной операции в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду не исключила возможность проведения наземной операции США в Иране, но отметила, что пока таких планов нет. РИА Новости, 04.03.2026
