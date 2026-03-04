Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме не исключили возможность проведения наземной операции в Иране
21:53 04.03.2026 (обновлено: 22:02 04.03.2026)
В Белом доме не исключили возможность проведения наземной операции в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду не исключила возможность проведения наземной операции США в Иране, но отметила, что пока таких планов нет. РИА Новости, 04.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана, иран, в мире, каролин левитт, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, В мире, Каролин Левитт, США
© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в среду не исключила возможность проведения наземной операции США в Иране, но отметила, что пока таких планов нет.
"На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего (Дональда Трампа - ред.), и он мудро поступает, не делая того же сам", - сказала Левитт на брифинге в ответ на вопрос о возможности и целях наземной операции в Иране.
Военная операция США и Израиля против ИранаИранВ миреКаролин ЛевиттСША
 
 
