https://ria.ru/20260304/iran-2078590164.html
В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля
В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля
Здание дипломатической полиции в Тегеране было разрушено в ходе бомбардировок США и Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:59:00+03:00
2026-03-04T20:59:00+03:00
2026-03-04T21:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078587904.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля
РИА Новости: здание дипполиции в Иране было разрушено ударами США и Израиля
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Здание дипломатической полиции в Тегеране было разрушено в ходе бомбардировок США и Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
От расположенного на пересечении улиц "Шахид Мотаххари" и "Туркменистан" здания остались искореженные металлоконструкции, а также груды камней.
Здания рядом с управлением охраны посольств также пострадали, у некоторых обвалился или поврежден фасад, например, у закусочной Dey. На месте стоит искореженная легковушка, а на территории дипполиции под завалами оказался полицейский автомобиль. При этом дорожное полотно на пересечении двух улиц целое.
МИД Ирана ранее обвинил США
и Израиль
в нанесении удара по зданию дипломатической полиции, заявив, что такие действия оставляют посольства без защиты. При этом информации о жертвах не поступало.