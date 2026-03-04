В Иране было разрушено здание дипполиции бомбардировками США и Израиля

От расположенного на пересечении улиц "Шахид Мотаххари" и "Туркменистан" здания остались искореженные металлоконструкции, а также груды камней.

Здания рядом с управлением охраны посольств также пострадали, у некоторых обвалился или поврежден фасад, например, у закусочной Dey. На месте стоит искореженная легковушка, а на территории дипполиции под завалами оказался полицейский автомобиль. При этом дорожное полотно на пересечении двух улиц целое.