Иран разрабатывает план по управлению страной в условиях длительной войны
Иранское правительство разрабатывает план по управлению государством в условиях длительной войны, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:42:00+03:00
2026-03-04T20:42:00+03:00
2026-03-04T20:46:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
Новости
ru-RU
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
