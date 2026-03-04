https://ria.ru/20260304/iran-2078583620.html
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Британский МИД вызвал посла Ирана в Лондоне Сейеда Али Мусави, заявил заместитель министра иностранных дел Британии Крис Элмор на фоне эскалации на Ближнем... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:19:00+03:00
2026-03-04T20:19:00+03:00
2026-03-04T20:32:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866083121_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_812759bcc5a99d51e547b9512c488218.jpg
https://ria.ru/20260302/ispaniya-2077960164.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866083121_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_931cd76a11ff0c1f35f5853aa0164516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Британский МИД вызвал посла Ирана из-за ситуации на Ближнем Востоке