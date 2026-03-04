Рейтинг@Mail.ru
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
20:19 04.03.2026 (обновлено: 20:32 04.03.2026)
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке
в мире
иран
ближний восток
сша
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, ближний восток, сша, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британский МИД вызвал посла Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 4 мар - РИА Новости. Британский МИД вызвал посла Ирана в Лондоне Сейеда Али Мусави, заявил заместитель министра иностранных дел Британии Крис Элмор на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Заместитель министра по делам Ближнего Востока (Хэмиш Фальконер) только что закончил разговор с послом Ирана", - заявил Элмор в британском парламенте.
Позже в британском МИД уточнили, что Мусави был вызван в связи "с ролью Ирана в недавних событиях на Ближнем Востоке" и бездоказательно обвинили Тегеран в эскалации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские войска не участвуют в ударах США по Ирану, однако предоставили американцам свои базы, делятся разведданными и участвуют в оборонительных действиях.
В миреИранБлижний ВостокСШАКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
