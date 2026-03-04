https://ria.ru/20260304/iran-2078582050.html
Иран начал новую волну ракетных ударов
Иран начал новую волну ракетных ударов, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 04.03.2026
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
в мире
