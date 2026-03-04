Рейтинг@Mail.ru
Иран начал новую волну ракетных ударов - РИА Новости, 04.03.2026
20:08 04.03.2026 (обновлено: 20:12 04.03.2026)
Иран начал новую волну ракетных ударов
Иран начал новую волну ракетных ударов, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 04.03.2026
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Иран начал новую волну ракетных ударов, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"Иран начал новую волну ракетных ударов", - говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании.
Подробностей ТВ не приводит.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
