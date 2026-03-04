Рейтинг@Mail.ru
20:01 04.03.2026
ПВО Ирана сбила шесть израильских дронов
Системы ПВО Ирана за последний час сбили шесть израильских беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления иранских ВС. РИА Новости, 04.03.2026
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Системы ПВО Ирана за последний час сбили шесть израильских беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления иранских ВС.
"В провинциях Исфахан, Курдистан и Тегеран (за последний час - ред.) были уничтожены шесть вражеских беспилотников, в основном из семейства Hermes", - говорится в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Иран атаковал Израиль и базы США в Кувейте и Бахрейне
