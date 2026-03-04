https://ria.ru/20260304/iran-2078580779.html
ПВО Ирана сбила шесть израильских дронов
ПВО Ирана сбила шесть израильских дронов
Системы ПВО Ирана за последний час сбили шесть израильских беспилотных летательных аппаратов, следует из заявления иранских ВС. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:01:00+03:00
2026-03-04T20:01:00+03:00
2026-03-04T20:09:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
исфахан
курдистан (иран)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078580669.html
иран
исфахан
курдистан (иран)
ПВО Ирана сбила шесть израильских дронов
