В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
19:43 04.03.2026
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
Более 6 тысяч человек пострадали в Иране с начала боевых действий с США и Израилем, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения исламской республики
в мире
иран
сша
израиль
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек

Керманпур: в Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек

Иранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Более 6 тысяч человек пострадали в Иране с начала боевых действий с США и Израилем, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
"Последствия совместной операции США и израильского режима против нашего народа. Общее количество раненых - 6186… Убитых - 926", - написал он в соцсети X.
По его словам, не менее чем 183 погибшим не было 18 лет, а число пострадавших моложе этого возраста - 340.
Иранские власти дают разную информацию о жертвах. Так, фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщил, что их число достигло 1045 человек, это гражданские и военные.
В свою очередь, официальный представитель сообщества иранского Красного полумесяца Моджтаба Халеди озвучил другую цифру. В комментарии иранскому телеканалу SNN он сообщил, что спасатели получили данные о 940 погибших.
В миреИранСШАИзраильКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
