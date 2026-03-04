https://ria.ru/20260304/iran-2078574643.html
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек - РИА Новости, 04.03.2026
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
Более 6 тысяч человек пострадали в Иране с начала боевых действий с США и Израилем, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения исламской республики... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:43:00+03:00
2026-03-04T19:43:00+03:00
2026-03-04T19:43:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_590019e325b7da1739d8d521ef7b9683.jpg
https://ria.ru/20260304/zhirinovskiy-2078139064.html
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078561635.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d715ef01f97d8080c8d5e276d31afd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек
Керманпур: в Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек