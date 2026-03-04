В Иране с начала боевых действий пострадали более шести тысяч человек

ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Более 6 тысяч человек пострадали в Иране с начала боевых действий с США и Израилем, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.

По его словам, не менее чем 183 погибшим не было 18 лет, а число пострадавших моложе этого возраста - 340.