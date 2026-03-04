Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Иранские военные нанесли удары минимум по десяти кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив, с момента начал конфликта с США и Израилем, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
"На данный момент мы атаковали более десяти кораблей, в том числе и нефтяных танкеров", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что на четвертый день военных действий движение через Ормузский пролив полностью прекратилось. При этом, командующий ВМС КСИР заявил Nour News, что Иран два раза давал разрешения некоторым судам пересечь пролив после поступления от них соответствующего запроса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.