Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.03.2026
19:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/iran-2078574362.html
Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив - РИА Новости, 04.03.2026
Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив
Иранские военные нанесли удары минимум по десяти кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив, с момента начал конфликта с США и Израилем, передает... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:42:00+03:00
2026-03-04T19:42:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ормузский пролив
сша
в мире, иран, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Иран, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Иран нанес удары по десяти суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Nour News: Иран ударил по 10 суднам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

© Iranian ArmyЭсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран
Эсминец Саханд ВМС Исламской Республики Иран - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Iranian Army
Эсминец "Саханд" ВМС Исламской Республики Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Иранские военные нанесли удары минимум по десяти кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив, с момента начал конфликта с США и Израилем, передает иранское агентство Nour News со ссылкой на командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
"На данный момент мы атаковали более десяти кораблей, в том числе и нефтяных танкеров", - говорится в сообщении.
Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Во всем Ираке отключилось электричество
Вчера, 19:33
Агентство добавляет, что на четвертый день военных действий движение через Ормузский пролив полностью прекратилось. При этом, командующий ВМС КСИР заявил Nour News, что Иран два раза давал разрешения некоторым судам пересечь пролив после поступления от них соответствующего запроса.
Как отмечает агентство, запрет на передвижение через пролив распространяется на любые суда, связанные с США, Израилем и Британией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
Вчера, 19:21
 
