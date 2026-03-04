Рейтинг@Mail.ru
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
19:21 04.03.2026 (обновлено: 20:57 04.03.2026)
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай
Более сотни американских морпехов погибли при атаке по Дубаю, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия". РИА Новости, 04.03.2026
иран, сша, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, США, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай

Иран сообщил о гибели минимум ста солдат США в результате атаки на Дубай

Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Более сотни американских морпехов погибли при атаке по Дубаю, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
«

"На военной базе США в Дубае находились около 160 морпехов. На основании поступивших разведданных, в результате атаки с использованием БПЛА и ракет по этой базе США потеряли более сотни морпехов", — приводит заявление агентство Mehr.

Накануне очевидцы сообщали о сильных взрывах в Дубае. Медиаофис эмирата заявил, что сработала система ПВО.
Позднее госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что дрон атаковал парковку американского консульства в Дубае, после чего там начался пожар.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
ИранСШАДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
