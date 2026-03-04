Иран сообщил о гибели как минимум ста морпехов США при атаке на Дубай

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Более сотни американских морпехов погибли при атаке по Дубаю, сообщил центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия".
Накануне очевидцы сообщали о сильных взрывах в Дубае. Медиаофис эмирата заявил, что сработала система ПВО.
Позднее госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что дрон атаковал парковку американского консульства в Дубае, после чего там начался пожар.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон же пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу.
