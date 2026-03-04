Рейтинг@Mail.ru
18:10 04.03.2026 (обновлено: 18:20 04.03.2026)
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утверждает, что более 500 военных США погибли во время конфликта с Ираном. РИА Новости, 04.03.2026
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана

Совбез Ирана: США потеряли более 500 военных убитыми в ходе конфликта

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утверждает, что более 500 военных США погибли во время конфликта с Ираном.
"Сейчас же давайте подсчитаем: с более чем 500 убитыми американскими военными (в ходе конфликта с Ираном - ред.), кто же превыше всего - США или Израиль?" - написал Лариджани в соцсети X, отсылая к лозунгу американских властей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Вывели из строя". Шаг Ирана против США напугал Запад
