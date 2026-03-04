https://ria.ru/20260304/iran-2078553293.html
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
США потеряли более 500 военных, заявил Совбез Ирана
Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани утверждает, что более 500 военных США погибли во время конфликта с Ираном. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:10:00+03:00
2026-03-04T18:10:00+03:00
2026-03-04T18:20:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
али лариджани
сша
иран
израиль
сша
